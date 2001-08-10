Южно-Сахалинский аэропорт ввел бесплатные коляски для пассажиров с детьми
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинский аэропорт к Международному дню защиты детей ввел новый сервис для семей с малышами. Теперь родители могут бесплатно воспользоваться специальными колясками после сдачи собственных в багаж, что сделает ожидание рейса более комфортным.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, ранее после регистрации багажа родителям приходилось держать детей на руках до посадки на рейс. "Мы закупили четыре компактные коляски с регулируемыми спинками, которые можно легко сложить при досмотре", - пояснили в аэропорту. Найти их можно на специальной "парковке" на первом этаже терминала у лифта.
Начальник службы развития производственной системы Елена Старовойт отметила, что новый сервис внедрили по примеру крупных российских аэропортов. "В Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске такие коляски уже доказали свою востребованность", - сказала Старовойт. В аэропорту готовы увеличить количество колясок, если услуга будет популярна среди пассажиров. Все коляски имеют фирменную символику аэропорта на колесах, чехлах и флажках.
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