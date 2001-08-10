Тихоокеанское
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12:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Амурской области ученые обнаружили редкую журавлиную кладку

В Амурской области ученые обнаружили редкую журавлиную кладку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Октябрьском районе Амурской области найдено гнездо даурского журавля с тремя отложенными яйцами. Орнитологи считают это исключительным случаем, поскольку практически всегда журавли откладывают два яйца. Кладки из трех яиц тоже бывают, но очень редко, пишет ИА "Порт Амур".

О находке, обнаруженной благодаря аэросъемке, рассказал орнитолог, доцент кафедры биологии и охотоведения ДальГАУ Антон Сасин. В течение мая по Зейско-Буреинской равнине уже отмечено более 200 гнезд даурских журавлей. Это пока единственное гнездо с тройной кладкой. Оно находится рядом с селом Покровка.

«Очень интересно, вылупятся ли три птенца, и смогут ли родители всех вырастить. Но, к сожалению, возможностей наблюдать за этим гнездом у меня - нет», - написал орнитолог.

Фото: t.me/amur_birds

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