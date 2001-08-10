Тихоокеанское
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10:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Коммунальщики начали замену аварийных сетей после жалоб жителей Южно-Сахалинска

Коммунальщики начали замену аварийных сетей после жалоб жителей Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на улице Победы, 8, начались работы по устранению подтопления, вызванного аварией в канализационных сетях. Администрация города совместно с активистами Народного фронта и ресурсоснабжающими организациями оперативно приступила к ремонту изношенных коммуникаций.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, причиной подтопления стал прорыв старых канализационных труб. Коммунальные службы уже заменили два метра аварийного участка, что позволило снизить уровень воды. "Сейчас Сахалинская коммунальная компания проводит перекладку сетей, после чего мы совместно с ресурсоснабжающей организацией разработаем долгосрочное решение", - пояснила заместитель директора департамента Елена Литейкина.

Представитель Народного фронта Валерий Ерохов отметил, что проблема носит системный характер: "Трубы давно изношены, а временные меры не устраняют причину. Нужна полная реконструкция". После завершения аварийных работ специалисты проверят состояние подвалов и при необходимости примут дополнительные меры. Администрация города держит ситуацию на контроле и поддерживает обратную связь с жителями.

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