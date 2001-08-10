ВТБ посчитал: объем сбережений сахалинцев в банке превысил 45 млрд рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Объем привлеченных средств физических лиц ВТБ на Сахалине по итогам 1 квартала составил 45,2 млрд рублей (+3%). Свыше 85% портфеля – 38,8 млрд рублей - формируют вклады и накопительные счета. Еще 6,4 млрд пришлись на инвестиционные инструменты, которые стали драйвером портфеля, увеличившись на 5%.

«Основная часть сбережений приходится на классические сберегательные инструменты. При этом кроме вкладов и накопительных счетов сахалинцев интересуют возможности инвестиционных инструментов. Растет число вступивших в Программу долгосрочных сбережений – средства в ней также приносят инвестиционный доход, а также дают возможность получить софинансирование от государства. Мы ожидаем дальнейшего роста нашего портфеля привлеченных средств», – рассказала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

По оценке ВТБ, в апреле общерыночный объем рублевых пассивов достиг 55,5 трлн рублей, прибавив за месяц 976 млрд (+ 1,8%). Это в два раза больше прироста за март. Общий портфель сбережений в апреле превысил 58,8 трлн рублей.

Основным фактором роста рынка остается привлечение в национальной валюте. По итогам первого полугодия рублевый портфель сбережений в России превысит 57,5 трлн (+7,3%), а в конце года может достичь 65 трлн (+21%).

«По прогнозам банка, в мае рублевый рынок сбережений увеличится еще на 587 млрд рублей», – добавила спикер.