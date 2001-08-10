ВТБ объяснил, почему самым популярным платежным средством остается карта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным ВТБ, дебетовые карты остаются основным способом безналичной оплаты среди россиян. Альтернативные платежные инструменты, несмотря на меньшую долю в общем объеме транзакций, растут и по количеству операций, и по сумме трат. Россияне продолжают выбирать карты для оплат из-за их универсальности, надежности и бонусов в программе лояльности.
Дебетовые и кредитные карты
Оплаты дебетовыми и кредитными картами лидируют среди всех способов оплат. В первом квартале 2025 года клиенты ВТБ совершили покупок на сумму более 1 трлн рублей с использованием дебетовых карт. Это почти на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество транзакций также увеличилось вполовину и достигло 1,2 млрд. Аналитики ВТБ прогнозируют дальнейший рост трат по дебетовым картам. Ожидается, что по итогам четвертого квартала сумма увеличится на 36%.
Использование кредитных карт также показало значительный рост: в первом квартале 2025 года клиенты потратили более 138 млрд рублей, что на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Количество транзакций достигло 100 млн, увеличившись почти на четверть по сравнению с прошлым годом.
По прогнозам банка, к концу 2025 года доля оплат дебетовыми картами вырастет на 1,5%, а доля кредитных карт сократится на те же 1,5%.
Платежные стикеры
В первом квартале клиенты ВТБ совершили 90 млн оплат с помощью платежных стикеров, потратив более 65 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом количество транзакций выросло почти в шесть раз.
Такой стремительный рост популярности платежных стикеров объясняется их удобством: нет необходимости носить с собой пластиковую карту. Стикер крепится к телефону, который всегда под рукой, а оплата проходит мгновенно — достаточно просто приложить телефон к терминалу.
Цифровые карты
Доля цифровых карт не меняется и остается на уровне 2,1% от общего транзакционного оборота. За первый квартал клиенты совершили более 21 млн оплат с помощью таких карт на общую сумму свыше 25 млрд рублей. При этом по сравнению с прошлым годом количество и сумма трат увеличились на 54%.
«Несмотря на развитие цифровых способов оплаты, карты продолжают оставаться ключевым платежным инструментом. Когда сел заряд на телефоне или пропал интернет, а заплатить за покупку нужно моментально, именно пластиковая карта становится «джокером». Вместе с тем мы наблюдаем значительный рост интереса к альтернативным платежным решениям — современный потребитель ценит свободу выбора и гибкость в способах оплаты», — рассказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.
Фото: Владимир Смирнов
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