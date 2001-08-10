Жители Южно-Сахалинска выбирают объекты благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства 2026 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». До 12 июня горожане могут выбрать, какие из 11 территорий — скверы, набережные и игровые зоны — будут модернизированы. Лидируют проекты в районе проспекта Мира и Ново-Александровска, где уже начали обустраивать зону «Тимирязевское» по итогам прошлогоднего голосования.

Как сообщает ТИА "Острова" в администрации города, волонтеры в брендированной форме помогают жителям проголосовать на улицах, в парках и учреждениях. «Мы видим, как люди вовлекаются: за неделю участие приняли уже 19 тысяч человек. Это рекорд за все годы проекта», — отметил директор центра молодежных инициатив Олег Гортованов. Добровольцы не только консультируют, но и показывают эскизы будущих зон отдыха на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Среди лидеров голосования — благоустройство территории у дома №247 на проспекте Мира с детской площадкой и озеленением, а также сквер «Академический» в Ново-Александровске. Впервые в список включены набережная ручья Пригородный и вторая очередь сквера «Авиаторов» в Хомутово. «Каждый проект — это запрос от жителей. Мы видим, как через год после голосования территории преображаются», — подчеркнула волонтер Василина Белянцева.

Напомним, с 2018 года в рамках проекта обновили скверы Невельского, Пушкина, «Защитников Отечества» и аллею Энергетиков. В 2025 году количество объектов-участников достигло 11 — это максимум за всю историю программы. Трудовые коллективы могут оставить заявку на выезд волонтеров по телефону 312-682 (доб. 7).

Городские власти и губернатор Валерий Лимаренко делают ставку на обратную связь с жителями. «Комфортная среда — не абстракция, а результат совместных решений», — заявил мэр Сергей Надсадин. До конца июня итоги голосования станут основой для проектирования новых общественных пространств.