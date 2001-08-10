Антон Травин возглавил прокуратуру Южно-Сахалинск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Антон Травин, имеющий 14-летний стаж в органах прокуратуры, назначен новым прокурором Южно-Сахалинска. Его карьера охватывает работу в шести регионах России, включая Сахалинскую область, где он ранее руководил прокуратурами Курильского и Поронайского районов.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе региональной прокуратуры, Травин начал службу в 2011 году помощником прокурора во Владимирской области. За годы работы он занимал должности в Ивановской области, Ямало-Ненецком округе и на Сахалине, где последовательно повышался от заместителя до городского прокурора. «Антон Игоревич неоднократно получал поощрения за образцовое исполнение обязанностей, включая награды от Генпрокурора РФ», — отметили в ведомстве.

Травин окончил Владимирский государственный гуманитарный университет по специальности «Юриспруденция» в 2011 году. На Сахалине он известен как руководитель, усиливший борьбу с коррупцией в Поронайске и оптимизировавший работу Курильской прокуратуры.

Напомним, предыдущий прокурор Южно-Сахалинска занимал пост с 2020 года. В 2025 году регион активизирует работу по противодействию экономическим преступлениям, и опыт Травина в этой сфере станет ключевым. В ближайшие недели он представит план действий по укреплению правопорядка в городе.