Южно-Сахалинск и Китай договорились о расширении авиасообщения через Далянь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэропорт Южно-Сахалинска и китайское агентство «Росс Тур Бизнес Сервисы» подписали соглашение о развитии авиасообщения, стартовав с маршрута «Южно-Сахалинск — Далянь». Партнеры планируют увеличить частоту рейсов, модернизировать инфраструктуру аэровокзала и продвигать Сахалин как ключевое направление для китайских туристов.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, китайская сторона займется продвижением острова на туристических форумах КНР, опираясь на опыт промо-тура. В ходе него делегация оценила сервис, местную кухню и достопримечательности. «Мы убедились, что Сахалин готов принимать гостей из Китая на высоком уровне», — отметили в агентстве.

Гендиректор аэровокзала Руслан Степанец подчеркнул: уже начали монтаж оборудования в международном секторе, а персонал обучат китайскому языку и культурным особенностям. «После Даляня рассмотрим рейсы в Циндао и Шанхай», — добавил он. Для туристов и бизнеса проведут опросы, чтобы адаптировать сервис под запросы рынка.

Партнеры будут проводить регулярные переговоры — как очные, так и онлайн. Напомним, в 2024 году пассажиропоток между Сахалином и Китаем вырос на 40%, а новый этап сотрудничества должен укрепить позиции региона как моста между Россией и Азией.