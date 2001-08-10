В Южно-Сахалинске пройдет масштабная сельскохозяйственная ярмарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 мая 2025 года в Южно-Сахалинске состоится традиционная областная ярмарка "Весна-2025", где представят широкий ассортимент местной сельскохозяйственной продукции. Посетители смогут приобрести свежие овощи, фрукты, мясомолочные изделия, рыбу, мед и многое другое напрямую у производителей.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве сельского хозяйства Сахалинской области, на ярмарке выступят местные фермеры, садоводы и предприятия пищевой промышленности. Гостей ждут не только свежие продукты, но и саженцы, рассада, а также сельскохозяйственный инвентарь. Кроме того, организаторы подготовили насыщенную культурную программу с выступлениями творческих коллективов и мастер-классами.

Для удобства посетителей будут работать бесплатные автобусы-шаттлы от Площади Победы до ярмарочной площадки. На время проведения мероприятия введут одностороннее движение по улицам Горнолыжная и Священномученика Илариона Троицкого.

Участникам ярмарки необходимо заранее зарегистрироваться и получить электронное разрешение. Ярмарка пройдет с 9:00 до 17:00 на верхней ярмарочной площади по улице Горнолыжная, рядом со стадионом "Спартак".