В Южно-Сахалинске пройдет масштабная сельскохозяйственная ярмарка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
31 мая 2025 года в Южно-Сахалинске состоится традиционная областная ярмарка "Весна-2025", где представят широкий ассортимент местной сельскохозяйственной продукции. Посетители смогут приобрести свежие овощи, фрукты, мясомолочные изделия, рыбу, мед и многое другое напрямую у производителей.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве сельского хозяйства Сахалинской области, на ярмарке выступят местные фермеры, садоводы и предприятия пищевой промышленности. Гостей ждут не только свежие продукты, но и саженцы, рассада, а также сельскохозяйственный инвентарь. Кроме того, организаторы подготовили насыщенную культурную программу с выступлениями творческих коллективов и мастер-классами.
Для удобства посетителей будут работать бесплатные автобусы-шаттлы от Площади Победы до ярмарочной площадки. На время проведения мероприятия введут одностороннее движение по улицам Горнолыжная и Священномученика Илариона Троицкого.
Участникам ярмарки необходимо заранее зарегистрироваться и получить электронное разрешение. Ярмарка пройдет с 9:00 до 17:00 на верхней ярмарочной площади по улице Горнолыжная, рядом со стадионом "Спартак".
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