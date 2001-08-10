Сахалинская область отправила за рубеж 146 партий морепродуктов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 19 по 25 мая 2025 года Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило 826 экспортных партий рыбы и морепродуктов общим весом 25 189,2 тонны. Основными получателями дальневосточной продукции стали Китай, Южная Корея и страны Евросоюза.
Как сообщили ТИА "Острова" в Россельхознадзоре, за отчетный период специалисты выдали 241 ветеринарный сертификат на продукцию водного промысла, из них 21 сертификат оформлен на Сахалине. Всего предприятия региона подготовили к экспорту 146 партий морепродуктов, подтвердив их качество сертификатами здоровья.
Сотрудники ведомства отобрали 163 пробы продукции для лабораторных исследований, включая 37 проб в рамках госзадания и 97 проб по обращениям производителей. Особое внимание уделили партиям, вызывающим сомнения в ветеринарно-санитарном отношении - проверили две такие поставки. Параллельно ведомство оформило 152 сертификата на импортную продукцию, поступающую в регион.
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