Улицу Амурскую в Южно-Сахалинске перекроют на День пограничника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 мая с 9:00 до 13:00 в Южно-Сахалинске закроют для проезда участок улицы Амурской от пересечения с Пограничной до детской областной больницы. Ограничение связано с проведением мероприятий, посвященных Дню пограничника.
Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, запрет на остановку и парковку транспорта на этом участке введут заранее - с 19:00 27 мая до 9:00 28 мая. Власти просят водителей учитывать эти изменения при планировании маршрутов.
Организаторы рекомендуют жителям и гостям города заранее выбирать объездные пути, чтобы избежать затруднений в движении. Особое внимание следует уделить маршрутам в районе детской областной больницы, где ожидается наибольшее скопление транспорта.
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