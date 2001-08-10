Улицу Амурскую в Южно-Сахалинске перекроют на День пограничника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 мая с 9:00 до 13:00 в Южно-Сахалинске закроют для проезда участок улицы Амурской от пересечения с Пограничной до детской областной больницы. Ограничение связано с проведением мероприятий, посвященных Дню пограничника.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, запрет на остановку и парковку транспорта на этом участке введут заранее - с 19:00 27 мая до 9:00 28 мая. Власти просят водителей учитывать эти изменения при планировании маршрутов.

Организаторы рекомендуют жителям и гостям города заранее выбирать объездные пути, чтобы избежать затруднений в движении. Особое внимание следует уделить маршрутам в районе детской областной больницы, где ожидается наибольшее скопление транспорта.