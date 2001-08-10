В Южно-Сахалинске проверят систему оповещения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 мая с 10:00 до 14:00 в центре Южно-Сахалинска пройдет техническая проверка системы уличного оповещения. В ходе теста по городским громкоговорителям включат пробную музыкальную композицию.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, звуковой сигнал прозвучит в районе площади Ленина, Коммунистического проспекта, площади Славы, улицы Горького, площади Победы, проспекта Победы и улицы Ленина. Проверка затронет замкнутый маршрут в центре города.
Тестирование проводят, чтобы убедиться в исправности оборудования для оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций. Ведомство также использует систему для трансляции музыки в городском пространстве. Власти просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.
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