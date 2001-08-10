Опрос ВТБ: более 75% родителей потратят детские накопления на образование ребенка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По результатам исследования НПФ ВТБ, каждая вторая семья уже копит или планирует начать копить на будущее своих детей. При этом 77,5% родителей намерены использовать эти сбережения на образование ребёнка. Согласно опросу, 16,6% респондентов уже имеют целевые накопления на будущее своих детей, а треть (33,2%) планирует начать копить в будущем. Общие накопления на семью, а не только на ребенка, имеют 23,6% опрошенных, в то время как 26,6% участников исследования живут без «запасных денег».
Наиболее популярные способы накопления средств для детей включают банковские вклады (45,6%), накопительные счета (38,1%) и страховые накопительные программы (25,6%). Также среди популярных методов — инвестиции в ценные бумаги (21,9%), пенсионные программы с возможностью снятия средств и инвестиции в недвижимость (по 14,4%). Примечательно, что наличным доверяют минимально: только 7,4% опрошенных хранят деньги в конверте.
Большинство родителей заботятся о будущем образовании своих детей. У 77,5% респондентов «детские» средства пойдут в первую очередь на учебу. В то же время 29,1% участников опроса не планируют давать ребенку платное образование. Обеспечить своих наследников жильем намерены 19,4% респондентов. Примечательно, что 1,3% родителей указали в числе целей первый взнос по ипотеке, а пункты «свадьба» и «автомобиль» остались без выбора.
Государственная программа долгосрочных сбережений (ПДС) для детей вызывает большой интерес: 31,3% респондентов «точно готовы» оформить такой продукт. Наиболее привлекательным преимуществом ПДС для 73,2% опрошенных является государственное софинансирование до 36 000 рублей в год.
«Чем раньше родители начинают формировать «образовательный» капитал, тем проще это сделать без значительных денежных вложений и незаметно для семейного бюджета: откладывая 100 рублей в день, через 15 лет можно рассчитывать на сумму свыше 3 млн рублей с учетом средств государственной поддержки, налоговых вычетов и ориентировочного инвестиционного дохода», – комментирует генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов.
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*Опрос был проведен в апреле 2025 года и охватил 966 респондентов, имеющих несовершеннолетних детей.
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