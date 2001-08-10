Студенты Сахалинской области приняли участие в марафоне финансовой грамотности от ВТБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ провел просветительский марафон финансовой грамотности для студентов средних специальных учебных заведений Сахалинской области. Участие в нем приняли порядка 800 студентов из 18 средних специальных учебных заведений региона.

Марафон назывался «Управление личным бюджетом». Участники изучили несколько важных тем по управлению личными финансами, разобрались, как правильно ставить финансовые цели и выбирать способы их достижения. Завершающим этапом марафона стали практические кейсы, на примере которых учащиеся смогли применить полученные знания на практике и развить свои навыки решения финансовых задач.

Победителем марафона стала студентка Промышленно-экономического техникума Мария Горбачева. Призерами – Лилиана Быкова, студентка Сахалинского техникума сервиса и София Агеева, студентка Южно-Сахалинского педагогического колледжа.

«Мы давно ведем активную работу по повышению финансовой грамотности среди всех слоев населения: от школьников до пенсионеров. Уверенно считаем ее социально значимой. В этом году был запущен специальный марафон для студентов средних специальных учебных заведений: он проводился на онлайн платформе, что значительно расширяет число участников наших занятий. Формат марафонов-практикумов позволяет сделать знания более доступными и запоминающимися. В целом в 2025 году по стране планируется организовать более таких 135 марафонов», – отметила управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

«Проведение марафона по финансовой грамотности, организованного ВТБ – значимый шаг в повышении уровня финансовой культуры среди молодежи и населения в целом. Такие инициативы способствуют развитию навыков ответственного управления личными финансами, что особенно актуально в современном мире. Министерство образования поддерживает проект и надеется на его дальнейшее расширение и интеграцию в образовательные программы региона и страны», – прокомментировала Министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

ВТБ проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности молодого поколения в рамках своей инициативы «Создание финансовых возможностей». Для этого банк разрабатывает и внедряет инновационные практико-ориентированные форматы развития компетенций. Темы марафонов совпадают с задачами стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, утверждённой правительством РФ. Среди них: борьба с закредитованностью, развитие культуры сбережений, снижение рисков финансового мошенничества, популяризация ответственного подхода к инвестициям.