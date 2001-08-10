На Сахалине в детском технопарке запускают проект по переработке пластика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В детском технопарке «Кванториум», расположенном на базе гимназии №3, стартовал уникальный экологический проект под названием «Вторая жизнь пластика». Эта инициатива открывает новые горизонты для юных сахалинцев, позволяя им не только творить, но и осваивать важные навыки переработки вторсырья, рассказали ТИА "Острова" в городской адмимнистрации.
В рамках проекта школьники собирают пластиковые крышки, которые затем измельчают и превращают в яркие брелки в форме Сахалина. Процесс проходит на специальном станке, нагретом до 180 градусов, где пластик плавится и становится удобным для дальнейшей работы. После этого ребята формируют фигурки с помощью поршня и креативных форм, создавая оригинальные изделия. Но это не единственное направление их работы – дети также учатся производить пластиковые бруски и изготавливают из них скамейки на экструдере, который обрабатывает полимерное сырье. Это позволяет им понять весь цикл вторичного производства.
«Идея возникла благодаря детям, которые предложили заниматься переработкой пластика. Мы решили поддержать их инициативу и начали искать возможности для реализации проекта», - комментирует наставник по промышленной робототехнике Александр Коломиец. Он подчеркивает, что важно прививать молодому поколению бережное отношение к природе и умение находить решения экологических проблем.
Образовательные мероприятия, подобные этому проекту, становятся важной частью национального проекта «Экологическое благополучие». Они способствуют формированию у молодежи ответственного отношения к окружающей среде, развивают практические навыки по сохранению природы и помогают развивать экологическое мышление, технические умения и активную гражданскую позицию. Направление получило полную поддержку губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсалида, что подчеркивает важность подобных инициатив в регионе.
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