Для сахалинцев проведут бесплатные юридические консультации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
30 мая с 15:00 до 17:00 Сахалинская областная универсальная научная библиотека проведет день бесплатной юридической помощи для всех желающих. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, специалисты проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей, гражданского, трудового и семейного права.
В мероприятии примут участие юристы регионального отделения "Ассоциации юристов России", сотрудники "Государственного юридического бюро" и Федеральной службы судебных приставов. Также консультации будут проводить студенты юридического факультета Сахалинского института железнодорожного транспорта.
Прием пройдет в Региональном центре Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, расположенном на 3-м этаже СахОУНБ. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4242) 45-25-22. Мероприятие организовано в рамках Всероссийского дня оказания бесплатной юридической помощи.
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