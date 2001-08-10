На Сахалине и Курилах завершается отопительный сезон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные округа островного региона самостоятельно определяют сроки отключения отопления, ориентируясь на среднесуточные температуры. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, отопительный период планируют завершить в начале-середине июня, когда установится устойчивая теплая погода.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Аристархов отметил, что сезон 2024-2025 годов прошел без серьезных аварий. "Это результат качественной работы коммунальных служб, - подчеркнул министр. - Сейчас нам предстоит выполнить 140 мероприятий по подготовке к следующей зиме". В планах - капитальный ремонт десятков километров тепловых и водопроводных сетей, на что область ежегодно выделяет более 1 миллиарда рублей.
Уже с 1 июня коммунальные службы приступят к активной фазе подготовки. В перечень объектов входят 194 котельные, 22 тепловых пункта и более сотни водопроводных станций. Губернатор Валерий Лимаренко лично контролирует готовность муниципалитетов к будущему отопительному периоду, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей островного края.
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