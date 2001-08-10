Лестницу к останцу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 27 по 30 мая подрядная организация закроет подъем по лестнице к знаменитому останцу "Лягушка" для проведения сезонных работ. Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, специалисты выполнят покраску и проверят состояние конструкции перед началом летнего сезона.

На период проведения работ организаторы предусмотрели обходной путь для посетителей. У подножия горы установят информационные указатели, которые помогут туристам сориентироваться на местности.

Напомним, что комфортную 200-метровую лестницу с четырьмя смотровыми площадками построили в 2024 году в рамках благоустройства территории "Место силы "Весточка". Эти работы значительно улучшили доступность одного из самых популярных природных объектов Сахалина для туристов и местных жителей.