Тихоокеанское
информационное агентство
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11:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Лестницу к останцу "Лягушка" закроют на техническое обслуживание

Лестницу к останцу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 27 по 30 мая подрядная организация закроет подъем по лестнице к знаменитому останцу "Лягушка" для проведения сезонных работ. Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, специалисты выполнят покраску и проверят состояние конструкции перед началом летнего сезона.

На период проведения работ организаторы предусмотрели обходной путь для посетителей. У подножия горы установят информационные указатели, которые помогут туристам сориентироваться на местности.

Напомним, что комфортную 200-метровую лестницу с четырьмя смотровыми площадками построили в 2024 году в рамках благоустройства территории "Место силы "Весточка". Эти работы значительно улучшили доступность одного из самых популярных природных объектов Сахалина для туристов и местных жителей.

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