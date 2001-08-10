В СНТ Южно-Сахалинска появляются несанкционированные свалки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С наступлением летнего сезона в садоводческих товариществах Южно-Сахалинска вновь обострилась проблема стихийных свалок. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, многие СНТ до сих пор не заключили договоры на вывоз мусора, что вынуждает муниципалитет тратить бюджетные средства на уборку несанкционированных свалок.
Отдельные товарищества уже организовали современные контейнерные площадки и наладили систему вывоза отходов. В СНТ "Дружба 1-2" жители на общем собрании приняли решение создать специальную площадку, установили видеонаблюдение и заключили договор с региональным оператором. "Теперь мы можем отслеживать тех, кто пытается незаконно выбросить мусор, - рассказал Максим Сазонов, член правления товарищества. - Это решение значительно улучшило санитарное состояние нашей территории".
Заместитель руководителя управления мониторинга городского хозяйства Евгений Замотаев подчеркивает, что по закону все СНТ обязаны организовать места для сбора отходов. Администрация предлагает консультационную поддержку в выборе площадок и оформлении документов. "Мы призываем все товарищества последовать примеру передовиков, - отметил Замотаев. - Это вопрос не только чистоты, но и экологической безопасности региона".
Специалисты департамента городского хозяйства готовы помочь дачникам по адресу: пр. Мира, 64А, каб. 118 или по телефону 300-461 (доб. 11). Власти напоминают, что улучшение экологической ситуации - один из приоритетов губернатора Валерия Лимаренко.
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