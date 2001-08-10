Тихоокеанское
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10:26, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Студенты Сахалинского техникума сразились в литературной игре "БиблиоКВИЗ"

Студенты Сахалинского техникума сразились в литературной игре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 мая специалисты главной библиотеки Сахалина провели литературную игру "БиблиоКВИЗ" для первокурсников промышленно-экономического техникума. Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, мероприятие прошло при поддержке движения "Движение Первых" и собрало несколько команд, готовых продемонстрировать свои знания.

Игра включала пять тематических раундов с шестью-восемью заданиями в каждом. Участникам пришлось отвечать на вопросы из разных областей - от классической литературы до современных технологий, от истории до музыкальных загадок. Команды проявили не только эрудицию, но и смекалку с быстрой реакцией.

По итогам соревнования победители получили памятные сувениры и массу положительных эмоций. Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и выразили надежду, что такие мероприятия помогут молодежи больше интересоваться литературой и современными технологиями.

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