Делегация из Китая изучает туристические возможности Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная воздушная гавань Сахалина открыла свои двери для делегатов крупнейших аэропортов, авиакомпаний, туристических фирм и СМИ из Китая. На протяжении пяти дней эксперты будут знакомиться с привлекательностью региона для иностранных путешественников, чтобы оценить его туристический потенциал и возможности для бизнес-партнёрства. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, масштабный фам-тур организовали сотрудники аэровокзального комплекса совместно с министерством туризма области.

В рамках программы знакомства с Сахалином китайские делегаты смогут оценить разнообразие отдыха в регионе. В первый день их ждет дегустационный ужин и гастрономический мастер-класс. В дальнейшем гости посетят ключевые природные, культурные и архитектурные достопримечательности, а также смогут порыбачить в открытом море. Программа также включает посещение горнолыжного курорта, музеев, арт-студий и оленеводческой фермы, что позволит участникам получить полное представление о возможностях региона для отдыха.

Одной из остановок экскурсии станет аэровокзал «Южно-Сахалинск», где сотрудники расскажут о работе терминала. Гости из Китая смогут увидеть технологические процессы и оценить слаженность работы аэровокзальных служб. Генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец отметил, что Сахалин имеет все шансы привлечь китайских туристов, так как в год более 150 миллионов человек выезжают из Китая на отдых. Он также добавил, что аэровокзал готовится к запуску новых международных рейсов из Харбина, Шанхая, Циндао и Даляня.

В завершение знакомства с островом на базе аэровокзала пройдет встреча между бизнес-представителями Китая и Сахалинской области. Участники обсудят ключевые инициативы по привлечению иностранных путешественников и возможные варианты развития маршрутной сети. Министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев подчеркнул, что восстановление допандемийного уровня туристического потока открывает новые возможности для международного сотрудничества, особенно с Китаем. Он выразил надежду, что данный тур станет основой для долгосрочных отношений между регионом и Поднебесной.