Тихоокеанское
информационное агентство
23 Мая 2025
Сейчас 19:01
79,74|90,20
Южно-Сахалинск готовится к массовому забегу на лыжно-биатлонном комплексе
17:11, | Новости общества Сахалина и Курил

Делегация из Китая изучает туристические возможности Сахалина

Делегация из Китая изучает туристические возможности Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная воздушная гавань Сахалина открыла свои двери для делегатов крупнейших аэропортов, авиакомпаний, туристических фирм и СМИ из Китая. На протяжении пяти дней эксперты будут знакомиться с привлекательностью региона для иностранных путешественников, чтобы оценить его туристический потенциал и возможности для бизнес-партнёрства. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, масштабный фам-тур организовали сотрудники аэровокзального комплекса совместно с министерством туризма области.

В рамках программы знакомства с Сахалином китайские делегаты смогут оценить разнообразие отдыха в регионе. В первый день их ждет дегустационный ужин и гастрономический мастер-класс. В дальнейшем гости посетят ключевые природные, культурные и архитектурные достопримечательности, а также смогут порыбачить в открытом море. Программа также включает посещение горнолыжного курорта, музеев, арт-студий и оленеводческой фермы, что позволит участникам получить полное представление о возможностях региона для отдыха.

Одной из остановок экскурсии станет аэровокзал «Южно-Сахалинск», где сотрудники расскажут о работе терминала. Гости из Китая смогут увидеть технологические процессы и оценить слаженность работы аэровокзальных служб. Генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец отметил, что Сахалин имеет все шансы привлечь китайских туристов, так как в год более 150 миллионов человек выезжают из Китая на отдых. Он также добавил, что аэровокзал готовится к запуску новых международных рейсов из Харбина, Шанхая, Циндао и Даляня.

В завершение знакомства с островом на базе аэровокзала пройдет встреча между бизнес-представителями Китая и Сахалинской области. Участники обсудят ключевые инициативы по привлечению иностранных путешественников и возможные варианты развития маршрутной сети. Министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев подчеркнул, что восстановление допандемийного уровня туристического потока открывает новые возможности для международного сотрудничества, особенно с Китаем. Он выразил надежду, что данный тур станет основой для долгосрочных отношений между регионом и Поднебесной.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?