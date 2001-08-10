Аэрофлот вводит гастрономические сеты для пассажиров бизнес-класса, летящих в Южно-Сахалинск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Крупнейший российский авиаперевозчик начал предлагать пассажирам бизнес-класса специальные меню с блюдами дальневосточной и сибирской кухни. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Аэрофлота, новые сеты разработали совместно с местными шеф-поварами, чтобы познакомить путешественников с гастрономическими традициями регионов.

На рейсах из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска пассажирам подают блюда из камчатского краба, сахалинских морепродуктов и дикорастущего папоротника. Шеф-повара дополнили эти ингредиенты традиционными азиатско-русскими соусами и специями, создав уникальные кулинарные композиции.

На рейсах из Красноярска, Омска и Новосибирска, а вскоре и из Иркутска, пассажиры смогут оценить блюда из муксуна, омуля, таёжных ягод и кедровых орехов. Авиакомпания подчеркивает, что новые сеты отражают природное богатство Сибири и поддерживают местных производителей. По данным перевозчика, доля российских продуктов на борту уже достигла 90%, а отечественные вина составляют 70% винной карты.