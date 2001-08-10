С начала года в ВТБ перешли 500 тысяч пенсионеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В мае количество клиентов, получающих пенсию в ВТБ, превысило 3 млн человек. С начала года число клиентов с пенсией в банке увеличилось на 500 тысяч, что вдвое превышает динамику за аналогичный период прошлого года. С января по май ВТБ начислил им 274 млрд рублей пенсионных средств, что на 60% больше, чем за этот же период 2024 года.

По итогам первого квартала число клиентов, получающих на карты ВТБ не только пенсию, но и зарплату, увеличилось на 14%. Также стабильно растет доля тех, кто переоформил зарплатную карту ВТБ на пенсионную.

Эксперты ВТБ отмечают, что такой рост клиентской базы стал возможным благодаря предложениям от банка. "ВТБ с большим уважением относится к пенсионным клиентам, поэтому для них доступны специальные условия по продуктам и сервисам. Мы понимаем, как важно пенсионерам сохранить и приумножить свои накопления, поэтому предлагаем им специальные условия по вкладам и накопительным счетам. Кроме того, для нас важно обеспечить безопасность наших клиентов, поэтому мы подключаем бесплатную программу страхования от мошенничества всем, кто получает пенсию в ВТБ. Также мы не взимаем комиссию за снятие наличных в банкоматах любых банков", - отметила Анна Нестерова, начальник управления "Старшее поколение" ВТБ.

Для удобства ВТБ разработал различные варианты по переводу пенсии в банк. Заявление на перевод можно оформить в любом отделении ВТБ или при доставке карты сотрудником банка. Клиенты банка также могут подать заявление по телефону горячей линии или самостоятельно через приложение ВТБ Онлайн. Для перевода военной пенсии достаточно указать реквизиты счета ВТБ при заполнении заявления в пенсионном органе соответствующего ведомства.

Фото: Александр Рюмин