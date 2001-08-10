Почта России расширила сеть зон самообслуживания в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2025 году число почтовых отделений с зонами самообслуживания в регионе увеличилось до 11, что в два раза больше показателей прошлого года. Как сообщили ТИА "Острова" в УФПС Сахалинской области, новые терминалы уже работают в Южно-Сахалинске, Холмске, Поронайске и Ногликах, позволяя клиентам экономить до 50% времени при отправке корреспонденции.
Директор УФПС Сахалинской области Елена Дёмина подчеркнула, что зоны самообслуживания стали популярным сервисом среди жителей региона. "Клиенты самостоятельно выбирают удобный способ подготовки почтовых отправлений - через терминалы в отделениях, через сайт или мобильное приложение", - отметила она. В каждом таком терминале установлены компьютер, принтер и электронные весы, что позволяет быстро оформить и оплатить отправление банковской картой.
Современные сервисы Почты России позволяют сахалинцам всего за несколько минут подготовить посылку или письмо к отправке. После самостоятельного взвешивания и оформления бланка клиенту остается только передать отправление оператору. Как рассказали в пресс-службе компании, такой подход не только ускоряет процесс, но и снижает нагрузку на сотрудников почтовых отделений.
Справочно:
Список почтовых отделений с зонами самообслуживания
693006 г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 29;
693013 г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 251;
693019 г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 50;
693007 г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 157;
693010 г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д.151 А;
693020 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 220;
693023 г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 257;
693004 г Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 491;
694240 г. Поронайск, ул. Октябрьская, д. 27;
694450 пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 19;
694620 г. Холмск, пл. Ленина, д. 2.
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