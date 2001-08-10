Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городская местная общественная организация корейцев вновь передала партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и жителей Шахтерска Донецкой Народной Республики. В состав посылок вошли маскировочные сети, теплые пледы, комплекты нательного белья и медикаменты, которые были сформированы с учетом запросов как военнослужащих, так и гражданского населения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Председатель Южно-Сахалинской местной общественной организации корейцев Анатолий Лим подчеркнул, что их работа по поддержке бойцов продолжается на постоянной основе. «Наша системная деятельность началась еще с первых событий на Донбассе, когда мы начали собирать средства и привлекать спонсоров. С началом специальной военной операции мы активизировались еще больше, посещая полигоны, готовя еду и общаясь с нашими мобилизованными ребятами, привозя им все необходимое. Для нас это не просто обязанность, это глубоко личное убеждение. Мы являемся гражданами России и считаем важным проявлять такую поддержку», — отметил Анатолий Александрович.

Лим также добавил, что в этом году волонтерская деятельность организации получила новый импульс благодаря активному участию молодежи в правлении.