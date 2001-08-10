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12:49, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы из гранатометов

Военнослужащие на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы из гранатометов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) успешно отработали навыки стрельбы из подствольного гранатомета ГП-25 «Костер» на Сахалине. На специально подготовленной площадке полигона «Троицкий» они провели боевые стрельбы с использованием 40-мм выстрелов с осколочной гранатой, что подтверждает высокий уровень подготовки личного состава.

В ходе учений мотострелки поражали мишени, имитирующие живую силу условного противника, который укрылся на пересеченной местности. Стрельба из подствольного гранатомета осуществлялась как прямой, так и непрямой наводкой, что позволяет военнослужащим гибко адаптироваться к различным боевым условиям. Максимальная дальность стрельбы достигает 400 метров, в то время как минимальная составляет около 200 метров.

Осколочная граната, используемая в данном вооружении, оснащена головным взрывателем мгновенного действия с самоликвидатором. Это обеспечивает возможность поражения живой силы противника с максимальным уроном. Пресс-служба Восточного военного округа сообщила о высоком уровне эффективности проведенных учений и готовности военнослужащих к выполнению боевых задач.

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