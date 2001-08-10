Военнослужащие на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы из гранатометов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) успешно отработали навыки стрельбы из подствольного гранатомета ГП-25 «Костер» на Сахалине. На специально подготовленной площадке полигона «Троицкий» они провели боевые стрельбы с использованием 40-мм выстрелов с осколочной гранатой, что подтверждает высокий уровень подготовки личного состава.

В ходе учений мотострелки поражали мишени, имитирующие живую силу условного противника, который укрылся на пересеченной местности. Стрельба из подствольного гранатомета осуществлялась как прямой, так и непрямой наводкой, что позволяет военнослужащим гибко адаптироваться к различным боевым условиям. Максимальная дальность стрельбы достигает 400 метров, в то время как минимальная составляет около 200 метров.

Осколочная граната, используемая в данном вооружении, оснащена головным взрывателем мгновенного действия с самоликвидатором. Это обеспечивает возможность поражения живой силы противника с максимальным уроном. Пресс-служба Восточного военного округа сообщила о высоком уровне эффективности проведенных учений и готовности военнослужащих к выполнению боевых задач.