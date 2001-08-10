Жители Сахалина тратят треть бюджета на питание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2024 году потребительские расходы жителей Сахалинской области выросли на 21,3% по сравнению с предыдущим годом. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной статистической службе, около трети всех трат островитяне направляют на продукты питания - в среднем 13 302 рубля в месяц на человека.

Статистика показывает заметную разницу в потребительских привычках городских и сельских жителей. В городах на питание тратят в среднем 13 613 рублей в месяц, тогда как в сельской местности - 11 809 рублей. При этом сельчане потребляют больше хлебных продуктов, овощей, фруктов, молочной продукции и рыбы, чем горожане.

В 2024 году среднестатистический житель области потреблял ежемесячно 4,3 кг картофеля, 1,2 кг пшеничного хлеба и 1,8 кг свежей рыбы. Мясной рацион включает 1 кг говядины и 2 кг свинины на человека. Молочные продукты представлены 2,6 литрами молока и 0,9 литрами кисломолочных изделий. Особенно заметно потребление яиц - 17 штук на человека в месяц.