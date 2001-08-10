228 специалистов переехали на Сахалин за 7 лет по программе трудовой мобильности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области успешно реализуют программу "Повышение мобильности трудовых ресурсов", которая позволяет работодателям привлекать специалистов из других регионов. За семь лет действия программы на острова переехали 228 квалифицированных работников, а в 2025 году планируют трудоустроить еще 30 специалистов.
Как сообщили ТИА "Острова" в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области, среди переехавших специалистов - инженеры, пилоты, авиатехники, агрономы и другие востребованные профессионалы. Никита Ванькин, инженер-гидрограф из Ростовской области, рассказал, что сознательно выбрал Сахалин для построения карьеры после прохождения здесь практики. "Работаю в ООО "МИДО", побывал в разных уголках региона - все нравится, доволен и работой, и жизнью", - поделился молодой специалист.
Программа предусматривает существенную поддержку для обеих сторон трудовых отношений. Работодатель, заключивший договор с переехавшим специалистом сроком минимум на два года, получает субсидию в размере 1 миллиона рублей. Эти средства можно направить на компенсацию расходов по переезду, аренду жилья для работника или его профессиональное обучение. По словам руководителя агентства по труду Татьяны Бабич, такая поддержка делает программу привлекательной как для бизнеса, так и для самих специалистов, решающихся на переезд в островной регион.
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