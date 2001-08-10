Сахалинские волонтеры осваивают поисковые методики на всероссийском слете
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Тюменской области собрались 250 добровольцев из 54 регионов России, включая команду Сахалинской области, для обучения поисково-спасательным работам. В течение недели участники освоят теорию и отработают практические навыки под руководством профессиональных спасателей.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, волонтеры изучают основы поисковых работ и оказания первой помощи в рамках 15-часового теоретического курса. Наставниками выступают 13 опытных спасателей из Тюменской и Челябинской областей. В программе слета — отработка эффективных методик поиска людей, обсуждение способов повышения результативности операций и обучающие тренинги от специалистов МЧС.
После теоретической части участники закрепят знания на практике. Кульминацией обучения станет масштабная учебная операция в лесу, где волонтерам предстоит найти нескольких условно потерявшихся людей, оказать им первую помощь и организовать эвакуацию. 23 и 24 мая сахалинские добровольцы вместе с коллегами из других регионов применят полученные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Организаторы подчеркивают, что такие тренировки помогают волонтерам действовать слаженно и эффективно в настоящих поисковых операциях.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:38 Сегодня 228 специалистов переехали на Сахалин за 7 лет по программе трудовой мобильности
09:41 Сегодня Сахалинские волонтеры осваивают поисковые методики на всероссийском слете
10:20 Сегодня На Камчатке местных жителей будут судить за икру, которую продавали на рынке
10:58 Сегодня Жители Сахалина тратят треть бюджета на питание
11:31 16 Мая Южно-Сахалинск примет открытый турнир по армейскому рукопашному бою
10:29 16 Мая Власти Сахалинской области выделили более 1 млрд рублей на ремонт коммунальных сетей
17:12 Вчера Только 19% жителей Южно-Сахалинска поддерживают введение налога для неработающих
09:06 19 Мая За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 21 пьяного водителя и 41 – без прав
12:34 25 Апреля Сахалинка лишилась полмиллиона "оформляя" электронный дневник на ребенка
12:46 30 Апреля Экономисты посчитали во-сколько сахалинцам обойдется выезд на природу на праздниках
12:15 7 Мая Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 назвала газовые установки в честь защитников Отечества
10:01 30 Апреля Сахалинстат рассказал, сколько человек трудятся на территории региона
Выбор редакции
- 09:52 Вчера На Сахалине для школьников провели мастер-класс по основам фотографии
- 15:09 21 Мая Сахалинский хореографический центр "Мечта" отметил 30-летие
- 12:07 21 Мая Чемпионка России, Европы и мира по художественной гимнастике провела мастер-класс для юных сахалинцев
- 09:21 20 Мая Сахалинская библиотека проведет день открытых дверей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?