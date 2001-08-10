Сахалинские волонтеры осваивают поисковые методики на всероссийском слете

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Тюменской области собрались 250 добровольцев из 54 регионов России, включая команду Сахалинской области, для обучения поисково-спасательным работам. В течение недели участники освоят теорию и отработают практические навыки под руководством профессиональных спасателей.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, волонтеры изучают основы поисковых работ и оказания первой помощи в рамках 15-часового теоретического курса. Наставниками выступают 13 опытных спасателей из Тюменской и Челябинской областей. В программе слета — отработка эффективных методик поиска людей, обсуждение способов повышения результативности операций и обучающие тренинги от специалистов МЧС.

После теоретической части участники закрепят знания на практике. Кульминацией обучения станет масштабная учебная операция в лесу, где волонтерам предстоит найти нескольких условно потерявшихся людей, оказать им первую помощь и организовать эвакуацию. 23 и 24 мая сахалинские добровольцы вместе с коллегами из других регионов применят полученные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Организаторы подчеркивают, что такие тренировки помогают волонтерам действовать слаженно и эффективно в настоящих поисковых операциях.