Только 19% жителей Южно-Сахалинска поддерживают введение налога для неработающих
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Южно-Сахалинска.
Профессор Финансового университета Александр Сафонов предложил ввести фиксированную сумму НДФЛ и взносов в ОМС для неработающих обеспеченных граждан - рантье, детей богатых родителей и домохозяек. По его мнению, эти группы пользуются социальными благами, не участвуя в их финансировании.
Идею поддерживают лишь 19% жителей Южно-Сахалинска. Против - 58%: "С каких средств неработающий ребенок и домохозяйка будут платить налоги? С денег отца/мужа? А разве его доходы уже не обложены налогами?!" Причем среди молодежи до 35 лет противников инициативы больше, чем среди тех, кто старше (66%).
Особенно много споров вызвало попадание в список "профессиональных бездельников" домохозяек: "Они и так работают бесплатно, пытаясь развивать институт семьи в России"; "Многодетным мамам и дома хватает работы".
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Время проведения: 15 - 20 мая 2025 года.
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