Росгидромет предупредил о сильном дожде и ветре на Северных Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинское управление Росгидромета предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Северо-Курильском районе 23 мая. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном МЧС, метеорологи прогнозируют сильные ливни и ветер скоростью 20-25 метров в секунду.

Администрация муниципального округа уже получила экстренное предупреждение и подготовила рекомендации для экстренных служб. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области, спасатели привели в готовность технику и персонал для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды.

Специалисты круглосуточно мониторят ситуацию с приближающимся циклоном. Местным жителям рекомендуют соблюдать осторожность и по возможности ограничить выходы на улицу в период ухудшения погодных условий.