В Южно-Сахалинске высадили аллею

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Местные предприниматели объединились, чтобы создать в городе живую память о героическом прошлом - они высадили 20 кустов сирени вдоль проспекта Победы. Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии, акция стала продолжением традиции озеленения города при участии бизнес-сообщества.

В этом году 18 компаний приобрели саженцы декоративной сирени, которая отличается долгим жизненным циклом и сохраняет привлекательный вид до 70 лет. "Мы специально выбрали сирень - её цветение радует горожан и создаёт особую атмосферу", - отметил вице-мэр Виталий Данилов. По словам представителя компании "Глобус" Дмитрия Тупачёва, такая инициатива помогает не только украсить город, но и оставить значимый след для будущих поколений.

Как рассказали в администрации, в 2025 году в Южно-Сахалинске планируют высадить более миллиона цветов и деревьев. Озеленение затронет школы, скверы и общественные пространства, улучшая экологию и внешний облик города.