На улице Дзержинского Южно-Сахалинска запустят пилотный проект платной парковки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска готовится к запуску пилотного проекта по организации платных парковочных мест в центре города. Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии, первые 80 платных мест появятся на улице Дзержинского уже в июле 2025 года.

Для реализации проекта власти выбрали участок от Коммунистического проспекта до улицы Антона Буюклы - одну из самых загруженных транспортных артерий города. Парковка будет работать по будням с 8:00 до 19:00, стоимость часа составит 85 рублей для автомобилей и 45 рублей для мототранспорта. Первые 15 минут парковки останутся бесплатными.

Как рассказал директор центра управления городской мобильностью Александр Макаров, вырученные средства направят на развитие дорожной инфраструктуры. Вице-мэр Виталий Данилов добавил, что проект стал логичным продолжением транспортной реформы, в рамках которой за три года обновили 70% автобусного парка.

Горожане уже высказывают разные мнения о нововведении: одни поддерживают идею, другие сомневаются в её эффективности. Администрация планирует изучить общественное мнение через анкетирование и обсуждения перед возможным расширением проекта.