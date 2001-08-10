В Южно-Сахалинске почтят память жертв Нефтегорского землетрясения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 мая в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоится памятный вечер "Нефтегорск: пронзительная тишина", посвященный 30-летию трагического землетрясения, унесшего жизни 2040 человек. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, мероприятие начнется в 14:00 и объединит воспоминания очевидцев, научные доклады и музыкальные композиции.

Гости услышат рассказ врача Александра Бейфуса, который в 1995 году оказывал помощь пострадавшим, а также узнают от ученых о современных методах прогнозирования землетрясений. Вечер дополнят литературные чтения и проникновенные музыкальные произведения, призванные почтить память погибших.

Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" организаторы, трагедия в Нефтегорске стала не только скорбной страницей истории, но и стимулом для развития сейсмологических исследований на Сахалине. Мероприятие пройдет в конференц-зале библиотеки, подробности можно уточнить по телефонам: +7(4242)45-25-37, 45-25-38.