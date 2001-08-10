В аэропорту Южно-Сахалинска открыли зону для комфортного пребывания животных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2025 года пассажиры аэропорта Южно-Сахалинска получили возможность выгуливать своих питомцев даже после прохождения предполётного досмотра. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, специально оборудованная комната стала одной из первых подобных зон в российских аэропортах.

Ежемесячно через воздушную гавань острова путешествуют более 150 домашних животных, большинство из которых летит в салоне самолёта вместе с хозяевами. Раньше питомцам приходилось всё время перед вылетом проводить в переносках, что вызывало у них стресс. Новая зона решает эту проблему - здесь есть искусственный газон для собак со сливом, лотки для кошек, а также необходимые гигиенические принадлежности.

Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в службе развития аэровокзала, при создании комнаты учитывали опыт ведущих международных аэропортов, включая Стамбул и Барселону. Помещение также оборудовано мисками для воды и корма, когтеточкой и игровой зоной. Найти его можно между пятым и шестым выходами на посадку - место обозначено специальной табличкой.

"Мы стремимся делать путешествия комфортными для всех пассажиров, включая тех, кто летит с питомцами, - отметила начальник службы развития Елена Старовойт. - Эта услуга пока редкость не только в России, но и в мире". Пространство уже доступно для использования, правила пребывания размещены непосредственно в комнате.