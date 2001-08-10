14:01, | Новости общества Сахалина и Курил
В субботу в Сахалинской области – день без алкоголя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителям Сахалинской области напоминают о запрете на розничную продажу алкоголя в субботу, 24 мая. Ограничение, согласно действующему законодательству, вводят из-за Последнего звонка, который прозвучит в школах, сообщает astv.ru.
Запрет на розничную продажу алкоголя касается торговых точек только в тех населённых пунктах, где в образовательных учреждениях будут проводить торжественные мероприятия.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:12 Сегодня Только 19% жителей Южно-Сахалинска поддерживают введение налога для неработающих
08:49 Сегодня На Сахалине автоинспекторы за сутки выявили полторы сотни нарушений
09:39 Сегодня На Камчатке выпускники школ могут бесплатно слетать в Долину гейзеров
09:52 Сегодня На Сахалине для школьников провели мастер-класс по основам фотографии
10:02 15 Мая Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
08:53 15 Мая За сутки на Сахалине произошла одна авария с пострадавшими
12:25 15 Мая Жителей Южно-Сахалинска приглашают на ярмарку "Весна - 2025"
12:12 15 Мая Сахалинский аэровокзал отработал ситуацию с завозом в регион опасной инфекции
12:34 25 Апреля Сахалинка лишилась полмиллиона "оформляя" электронный дневник на ребенка
12:46 30 Апреля Экономисты посчитали во-сколько сахалинцам обойдется выезд на природу на праздниках
12:15 7 Мая Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 назвала газовые установки в честь защитников Отечества
10:01 30 Апреля Сахалинстат рассказал, сколько человек трудятся на территории региона
Выбор редакции
- 09:52 Сегодня На Сахалине для школьников провели мастер-класс по основам фотографии
- 15:09 Вчера Сахалинский хореографический центр "Мечта" отметил 30-летие
- 12:07 Вчера Чемпионка России, Европы и мира по художественной гимнастике провела мастер-класс для юных сахалинцев
- 09:21 20 Мая Сахалинская библиотека проведет день открытых дверей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?