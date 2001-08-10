Тихоокеанское
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14:01, | Новости общества Сахалина и Курил

В субботу в Сахалинской области – день без алкоголя

В субботу в Сахалинской области – день без алкоголя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям Сахалинской области напоминают о запрете на розничную продажу алкоголя в субботу, 24 мая. Ограничение, согласно действующему законодательству, вводят из-за Последнего звонка, который прозвучит в школах, сообщает astv.ru.

Запрет на розничную продажу алкоголя касается торговых точек только в тех населённых пунктах, где в образовательных учреждениях будут проводить торжественные мероприятия.

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