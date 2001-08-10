Саперы очищают остров Шумшу от взрывоопасных предметов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие сводного отряда разминирования армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), расположенного на Сахалине, начали важную миссию по очистке острова Шумшу от взрывоопасных предметов. Эти работы приурочены к открытию военно-исторического мемориального комплекса, посвященного 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Саперы активно занимаются сплошной очисткой участка, который находится в секторе реконструкции взлетно-посадочной полосы в районе населенного пункта Байково. После прибытия на остров военнослужащие организовали полевой лагерь и наладили взаимодействие с представителями администрации Сахалинской области, а также с общественным движением «Клубы исторической реконструкции России». Проведенная инженерная разведка местности позволила определить сектора, где будут проводиться работы.
Для выполнения задач привлечено более 20 военнослужащих и задействовано 5 единиц специальной техники. Для взрывных работ также подготовлено 100 кг взрывчатого вещества. Ранее сводный отряд разминирования ВВО осуществил переход морским путем от населенного пункта Корсаков до острова Шумшу на килекторном судне Тихоокеанского флота. Общая площадь, подлежащая очистке, составляет 43 гектара, а завершить мероприятия планируется до 30 июня текущего года, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
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