В Южно-Сахалинске завершился цикл интеллектуальных игр для школьников и студентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 мая состоялся финальный тур интеллектуально-развлекательного цикла "Квиз 360°", где встретились команды из пяти учебных заведений города. Победу в сезоне одержали студенты Сахалинского техникума строительства и ЖКХ, обойдя соперников из школ №1, №5, №22 и представителей "Движения Первых".

Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ, участники прошли шесть увлекательных раундов с вопросами из разных областей знаний - от литературы до химии. Особый интерес вызвал творческий конкурс, где команды представили авторские рекламные ролики о проекте. "Ребята показали не только эрудицию, но и креативный подход к выполнению заданий", - отметили организаторы.

Победители получили ценные призы от партнеров проекта, среди которых - сертификаты в Космопарк, пиццерию "Арлекин" и зооботанический парк. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в оргкомитете, следующий цикл игр стартует в сентябре 2025 года и продлится три месяца. Желающие принять участие могут получить информацию по телефонам: +7 (4242) 45-25-26 и 45-25-21.