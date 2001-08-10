На Камчатке выпускники школ могут бесплатно слетать в Долину гейзеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае выпускники одиннадцатых классов могут бесплатно посетить Долину гейзеров в 2025 году. Отбор туроператоров завершён. Экскурсии по маршруту Долина гейзеров - Кальдера вулкана Узон - Природный парк "Налычево" будут проводить с мая по ноябрь этого года, пишет ТК "41 Регион" со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

"По поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова данная мера для наших выпускников действует с 2021 года. Она направлена на то, чтобы те школьники, которые учились и закончили наши школы, перед дальнейшим своим образовательным процессом понимали, в каком уникальном крае они живут. Для участия в экскурсии выпускнику школы нужно в год окончания школы сформировать сертификат на свое путешествие в Долину гейзеров, а воспользоваться данным сертификатом он сможет в течение трёх последующих лет", - рассказал министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.

По результатам конкурсного отбора определены три туроператора: ООО "Виртус-Тур", ООО "Камчатская вершина", ООО "Местечко Камчатка". Во время перелёта к Долине гейзеров на вертолёте планируется облёт активных вулканов Малый Семячик, Карымский. Во время пешей экскурсии по Долине гейзеров в сопровождении гида-экскурсовода можно будет наблюдать за извержением гейзеров, осмотреть грязевые котлы и горячие источники. В кальдере вулкана Узон экскурсанты увидят фумарольные поля, кислотные и горячие озера, вулканы восточного термального поля кальдеры. В Налычевской долине после пешеходной прогулки по природному парку экскурсантам предложат горячий обед и отдых с купанием в горячих источниках.

Обязательным условием участия в бесплатных экскурсиях в Долину гейзеров является наличие у выпускника регистрации по месту жительства или по месту пребывания на территории Камчатского края.

Выпускники 2025 года для получения электронного сертификата могут подать заявление на портале gosuslugi41.ru с 20 июня по 30 сентября 2025 года.

Выпускники школ, которые получили электронный сертификат в год окончания обучения, могут на портале gosuslugi41.ru подать заявку на участие в экскурсии, при этом выбрать туроператора, желаемые даты экскурсии, удобное место сбора экскурсионной группы.