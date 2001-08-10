В Поронайске продолжается голосование за объекты благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сайте za.gorodsreda.ru продолжается голосование за пространства, которые нуждаются в благоустройстве. Территория, которая наберет больше всего голосов, преобразится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году.

"Более 1,9 жителей Поронайского района уже проголосовали за благоустройство общественных территорий. Участие в голосовании – реальный способ повлиять на развитие городской среды", - отметил глава Поронайского района Антон Карпуков.

Голосование завершится 12 июня.