На форуме "Южно-Сахалинск - маршрут построен" создают туризм будущего
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во второй день городского форума профессиональное сообщество, представители бизнеса и молодые специалисты обсуждали создание уникальных туристических продуктов, развитие брендинга и новые подходы к продвижению областного центра. Активная работа сегодня развернулась в арт-резиденции «Маяк».
С приветственным словом к гостям обратилась директор департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска Ирина Герасимова: «Наш островной край и город Южно-Сахалинск попадают в ТОП мест, которые хотят посетить туристы. Для того, чтобы все задуманное получилось, необходимы системность, грамотность и организованность. Именно в этом помогает форум: он вдохновляет и становится отправной точкой для новых проектов».
Сегодня на площадках форума обсуждались вопросы формирования уникального образа города, образования и подготовки кадров, представлены лучшие практики организации работы гостиничных предприятий и создания маркетинг-стратегии для заведений общественного питания и др.
- В Красноярске и Красноярском крае активно развивается туризм, формируются муниципальные программы, и мы очень бы хотели перенять опыт. Я с удовольствием приехал в гости набраться опыта, посмотреть, как проводится и организуется форум. Хотелось бы отметить гостеприимство, красивый город. Нам бы очень хотелось обмениваться опытом, перенимать идеи, - подчеркнул участник форума, руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска Александр Каминский.
Туристический форум традиционно становится площадкой для получения уникального опыта студентами. Будущие специалисты сферы гостеприимства могут познакомиться с реальными задачами и вызовами, стоящими перед индустрией и определиться с направлением профессиональной деятельности. Кроме того, форум — отличная возможность презентовать собственные идеи и получить обратную связь от экспертов.
Сегодня в креативной сессии «Галерея проектов» принимает участие студентка третьего курса СахГУ (направление «Туризм») София Шевелёва. Командная работа гостей и экспертов площадки направлена на совершенствование существующей линейки сахалинской сувенирной продукции. После окончания университета София планирует стать гидом-проводником, сопровождая туристов на горных маршрутах, но уже сейчас перенимает опыт у профессионалов.
- В этом году я вновь решила принять участие в форуме, чтобы узнать что-то новое, интересное для себя и в будущем, возможно, реализовать какие-то идеи. Здесь собираются и мастера гостеприимства, и отельеры, и представители предприятий общественного питания. На форуме можно получить опыт, продумать стратегии развития туризма. Мне тоже это пригодится, потому что я ещё учусь и после окончания университета хотела бы, конечно, работать по своей специальности в туризме и развивать Сахалин, - поделилась впечатлениями участница события.
Туристический форум второй год подряд становится витриной для мастеров сувенирной продукции и начинающих брендов, которые выбрали для себя источником вдохновения — остров Сахалин. Так, южносахалинки Дарья Бордюговская, Наталья Хорошавина и Лидия Слав объединились и создали полгода назад керамическую студию. Многие их изделия посвящены родному краю.
- Мы – коренные сахалинки, и первые идеи для наших работ мы черпали из того, что нас окружает каждый день. Конечно, это море, наши сопки, растительность и немного местной тематики. Форум — это отличная возможность показать себя и найти новые идеи для творчества, - говорит одна из основательниц студии, мастер по керамике Дарья Бордюговская.
Еще один яркий проект — гастросувенир «НЕВаренье» от Ольги Стафеевой. Свой бренд, ярко напоминающий об острове, южносахалинка создала в этом году.
- Я давно мечтала о том, чтобы на Сахалине появился именно гастросувенир, который можно было взять с собой и удивить своих близких и друзей — то, что можно приобрести только на нашем острове. Мы решили, что им может стать морская капуста. Поэтому мы исследовали различные сорта, выбрали для рецептуры разные водоросли и из них готовим сейчас наш гастросувенир «НеВаренье», - рассказывает Ольга Стафеева. - Так как мы бренд молодой, для нас форум - большая возможность заявить о себе.
Организатором форума «Южно-Сахалинск — маршрут построен» выступают департамент культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска и городской культурно-туристический центр. В этом году мероприятие собрало более 700 участников, включая экспертов, представителей бизнес-сообщества и туриндустрии, молодых специалистов.
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