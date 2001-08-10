В Ново-Александровске начали благоустраивать новую зону отдыха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В планировочном районе Ново-Александровск начались работы по созданию современной зоны отдыха "Тимирязевское". Проект-победитель голосования в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" предусматривает обустройство многофункционального пространства с детской площадкой, арт-объектами и зонами для отдыха.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, территория получит оригинальный дизайн с природными мотивами. "Мы создадим искусственную "речку" из цветов с декоративным мостом, высадим живую изгородь и установим современные малые архитектурные формы", - пояснил заместитель начальника управления Дмитрий Судник. Особой изюминкой станет арт-объект в виде трех яблок в северной части парка.

Подрядная организация уже приступила к работам - провела демонтаж старого бетонного основания и готовится к прокладке инженерных сетей. "В июне начнем устанавливать бордюры, монтировать освещение и формировать основное пространство", - рассказал представитель подрядчика Андрей Воложанин. Завершить все работы планируют к концу сентября.