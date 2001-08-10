Тихоокеанское
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14:41, | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинск активно включился в конкурсную программу "Города для детей - 2025"

Южно-Сахалинск активно включился в конкурсную программу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Город Южно-Сахалинск приступил к реализации масштабной программы социальной поддержки семей с детьми в рамках всероссийского конкурса "Города для детей - 2025". Особое внимание уделяется семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, включая молодых родителей из числа бывших детей-сирот.

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, программа включает различные направления работы. В Международный день семьи 25 южно-сахалинских семей, в том числе молодые родители из числа бывших воспитанников детских домов, отправились на экскурсию в Невельск, где познакомились с местными достопримечательностями и понаблюдали за морскими сивучами. Это мероприятие организовали совместно с турагентством "Омега Плюс", постоянным партнером городских социальных проектов.

"Наша главная задача - помочь молодым родителям, которые сами выросли без семьи, приобрести необходимые родительские навыки", - пояснила Наталья Ковальчук, начальник отдела опеки и попечительства. В 2025 году город планирует сосредоточиться на нескольких направлениях: поддержка традиционных семейных ценностей, помощь семьям в трудной ситуации, вовлечение детей-инвалидов в социальную жизнь и патриотическое воспитание. Южно-Сахалинск уже имеет успешный опыт участия в этом конкурсе - в 2024 году город победил в номинации "С заботой о будущем" за проект "Мамина радость".

 

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