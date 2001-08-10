На Сахалине построили энергообъекты для подключения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО "Сахалинэнерго" завершило строительство ключевых энергообъектов, которые позволят подключить к электросетям земельные участки, выделенные по программе "Дальневосточный гектар". Введенные в эксплуатацию подстанция и линия электропередачи создают условия для развития сельского хозяйства и бизнеса в Макаровском районе.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе компании, энергетики возвели трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА и проложили воздушную ЛЭП протяженностью более 5 километров. Особую сложность представлял рельеф местности - линия пересекает сопки, реку Макарова и транссахалинские трубопроводы, что потребовало применения специальных технологий монтажа.

"Администрация Макаровского района проявила конструктивный подход, направив централизованную заявку, что позволило оптимизировать сроки и затраты на подключение", - отметил директор филиала "Распределительные сети" Павел Кирилин. По его словам, новые энергообъекты не только обеспечивают льготное подключение участков, но и создают основу для долгосрочного развития территории. Компания продолжает реализацию стратегических проектов, направленных на повышение энергетической безопасности и экономический рост Дальнего Востока.