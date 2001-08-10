Тихоокеанское
информационное агентство
21 Мая 2025
Сейчас 19:50
80,31|89,97
Сахалинец украл забытый соседом рюкзак с ноутбуком
18:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На участках улицы Достоевского в Южно-Сахалинске 21 и 23 мая ограничат движение

На участках улицы Достоевского в Южно-Сахалинске 21 и 23 мая ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 21 мая, с 9:00 до 18:00 в связи с работами по восстановлению асфальтобетонного покрытия будет перекрыт для движения участок ул. Достоевского от ул. Холмской до ул. Матросова. Также ограничения будут в пятницу, 23 мая на участке от ул. Матросова до ул. Сахалинской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Объезд будет возможен по ул. Проточной, пер. Связи, пер. Белорускому. Автомобилистам следует учитывать информацию при планировании маршрутов.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?