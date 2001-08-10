Сахалинские дети войны получили право на санаторное лечение раз в три года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С апреля 2025 года в Сахалинской области вступили в силу изменения, позволяющие детям войны получать компенсацию на санаторно-курортное лечение каждые три года вместо пяти. Это решение приняли в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья".

Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве социальной защиты, нововведение касается граждан, родившихся с 1923 по 1945 год. "Мы стремимся сделать поддержку более доступной, - отметила министр Ольга Орлова. - Это особенно важно для здоровья пожилых людей". В 2024 году компенсацию получили 122 человека, а в 2025 году планируют охватить больше льготников при бюджете программы в 4 млн рублей.

Одна из получательниц льготы, Антонина Симакина, поделилась: "Оформить путевку просто - достаточно позвонить в соцзащиту". Председатель правительства Алексей Белик подчеркнул, что изменения приурочили к 80-летию Победы: "Наш долг - поддержать тех, чье детство пришлось на военные годы". Максимальная сумма компенсации составляет 50 тысяч рублей для неработающих пенсионеров с медицинскими показаниями.