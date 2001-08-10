В Тымовском районе ожидается подъем уровня воды в реке Тымь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По информации Сахалинского Росгидромета, днём 20 мая и последующие сутки, в бассейне реки Тымь продолжатся подъёмы уровней воды до 0,5 м. На территории Тымовского района возможно подтопление низкопойменных участков автомобильных дорог местного значения, нарушение автотранспортного сообщения, затопление сельхозугодий, отдельных хозяйственных объектов, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
В администрацию муниципального округа и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с возможным подтоплением, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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