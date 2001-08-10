В Южно-Сахалинске стартовал капитальный ремонт дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году в областном центре планируют полностью обновить 24 двора, прилегающих к 34 многоквартирным домам. Работы уже начались на семи объектах, основные из которых должны завершить к 1 сентября.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, ремонт включает комплексный подход: замену асфальта, обустройство тротуаров, создание зон отдыха и установку современных игровых площадок. "Особое внимание уделяем функциональности и комфорту для семей с детьми", - отметил инженер Александр Кочкаев.

Первыми масштабные работы начались во дворах на улице Пограничной, 58а и 58б. Подрядчики уже приступили к выемке грунта и планируют завершить проект раньше установленного срока - до октября. "Мы полностью заменим покрытие проездов, обустроим пешеходные зоны и парковки, проведем озеленение", - пояснил представитель подрядной организации. Губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин держат ход работ на особом контроле.