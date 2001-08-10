Аэропорт Южно-Сахалинска расширяет сотрудничество с Китаем по новым авиамаршрутам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На форуме "Южно-Сахалинск - маршрут построен" представители главного аэропорта региона рассказали о планах расширения маршрутной сети в Китай. Специалисты аэровокзала уже внедрили сервисы для китайских туристов и подписали соглашение с Харбинской аэропортовой корпорацией.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, для удобства пассажиров из КНР обновили инфраструктуру: установили стойки с переводчиком, адаптировали меню и обучили персонал. 26 мая стартует ознакомительный тур для китайских туроператоров, которые оценят потенциал Сахалина как направления для отдыха.

"Китай - наш приоритет из-за географической близости и растущего спроса, - отметил Александр Струнин, начальник отдела неавиационной коммерции. - К 2029 году планируем увеличить пассажиропоток до 100 тысяч человек в год". В ближайшие годы аэропорт намерен запустить рейсы в Харбин, Шанхай и другие города, привлекая новых авиаперевозчиков.