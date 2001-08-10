Подъезд с медведем: сахалинцы преобразили свое жилье и победили в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители дома на улице Украинской, 3 в Южно-Сахалинске заняли третье место в областном конкурсе "Подъезд образцового содержания", полностью преобразив входную группу. Вдохновленные городским соревнованием, они отремонтировали все пять этажей, добавили художественную роспись с бурым медведем и разбили цветник у подъезда.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, проект стал возможен благодаря совместным усилиям жильцов и ЖЭУ №14. "Мы заменили почтовые ящики, убрали лишние провода, пригласили художника для росписи стен", - поделился инициатор проекта Евгений Иванов. Он призвал горожан не ждать изменений, а создавать комфортную среду своими силами.

Администрация Южно-Сахалинска продолжает принимать заявки на ежемесячный конкурс по четырем номинациям. "Призываем всех жителей участвовать в создании красивого и уютного города", - отметил руководитель департамента городского хозяйства Евгений Золотов. Победители муниципального этапа получают право участвовать в областном соревновании. Заявки принимают в первые семь дней каждого месяца в департаменте на проспекте Мира, 64а или через портал "Острова 65".